Lazio Women, Goldoni a LSC: «Non dobbiamo mollare di un centrimetro. Siamo in crescita». Le parole della calciatrice biancoceleste

Intervenuta ai microfoni di Lazio Style Channel, Eleonora Goldoni ha parlato della Lazio Women e del prossimo impegno contro il Chievo. Queste le sue parole

PAROLE – «Se abbiamo guardato la classifica? Sicuramente la guardiamo sempre, ma sappiamo che il nostro potere è poter pensare a partita dopo partita e questa domenica ci aspetta una partita molto importante. Chievo? Lo stiamo studiando attentamente, è in grande forma. è una squadra organizzata e molto aggressiva, dobbiamo essere brave a giocare le nostre armi”.

Il centrocampo che ho ritrovato è cresciuto tantissimo, abbiamo allungato ulteriormente la rosa un po’ in tutti i reparti e abbiamo la fortuna di avere delle compagne di squadra molto forti. Questo ci può solo che agevolare.

Vittoria col Cesena? È stata fondamentale, pesa tantissimo. Noi non dobbiamo mollare di un centimetro. Dobbiamo pensare a vivere ogni domenica come se fosse una finale. Contro il Chievo ci aspetta sicuramente decisiva, sappiamo l’importanza che ha in questa fase di stagione. Oltre a questa ce ne saranno anche altre sei che per noi saranno delle finalissime. Se vale più di tre punti? Si, a maggior ragione stiamo affrontando ogni allenamento con massima professionalità e impegno.

Dove dobbiamo ancora migliorare? La Lazio è in crescita, esprime buon calcio e avendo la rosa lunga abbiamo la possibilità di svoltare tante gare così come è successo, nel secondo tempo. Proprio per questo, penso che l’approccio alla gara sin dai primi minuti è un punto su cui dobbiamo lavorare».