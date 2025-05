Lazio Women, l’emozione di Sara Cetinja sui social: «Ora so cosa significa essere veramente parte di un gruppo»

Lazio Women, il portiere Sara Cetinja ha espresso il proprio grande legame instaurato con le compagne biancocelesti: le sue parole

Una delle protagoniste della stagione della Lazio Women è stata sicuramene il portiere Sara Cetinja la quale ha imparato molto da una stagione ricca di difficoltà ma anche di soddisfazioni. Ecco le sue parole sui social sul campionato di Serie A femminile appena trascorso:

«Siamo giunti alla fine di una stagione indimenticabile, una stagione da cui non sapevo cosa aspettarmi, una stagione che mi ha fatto capire cosa significa essere veramente parte di un gruppo che vive ogni momento insieme, sia bello che meno bello. Amiche, amor(L)i… mi avete insegnato davvero tanto e vi sarò per sempre grata. Last but not the least, un grazie immenso al mister e al suo staff: ci avete insegnato a giocare in un modo meraviglioso. Ci vediamo presto, pronte a volare ancora più in alto».