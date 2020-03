Lazio Women, alle 14:30 il derby con la Roma Femminile

Oggi la Lazio Women proverà ad acciuffare il San Marino che si fermerà a causa del Corona Virus. Alle 14:30 la sfida con la Roma

Il Corona Virus impazza nel paese ed, oltre a fermare il campionato di Serie A, ferma anche la Serie B femminile dove milita la Lazio Women.

A Roma il pericolo ancora non è consistente e quindi c’è il via libera per giocare. Le ragazze di Seleman oggi saranno impegnate nel derby con la Roma femminile per cercare di volare in alto e mantenere il dominio capitolino. Queste ragazze più volte hanno dato dimostrazione di tenacia e spirito di gruppo. Vincere il derby è sempre speciale, soprattutto se serve per continuare a sognare nella promozione.