Lazio Women, Connolly: «Sono molto felice per il rinnovo, è stata una scelta facile»

La calciatrice della Lazio Women, Connolly, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali ufficiali del club alla vigilia del match contro il Como.

SUL RINNOVO – Sarà una partita difficile, per noi soprattutto in questo momento è veramente importante ottenere risultati e fare punti. Perché vogliamo chiudere il più in alto possibile, siamo molto ambizioni. Vogliamo costruire un trampolino per la prossima stagione. Rinnovo? Sono molto felice, quando è arrivato il momento di parlare del futuro è stata una scelta semplice. Mi sono goduta ogni momento, vivere a Roma è molto bello ma il motivo principale della mia permanenza è stato l’allenatore. Adoro il suo modo di giocare e di allenare. È un onore continuare con lui e nella Lazio