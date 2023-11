Lazio Women-Cesena 0-2, prima sconfitta per le ragazze di Grassadonia, che perdono la loro imbattibilità in campionato

Primo stop in campionato per la Lazio Women di Grassadonia, che dopo 7 vittorie, si fermano davanti al Cesena, che espugna il Fersini per 2-0.

Decisive le reti dell’ex Jansen e di Lonati nel finale di gara, che regalano i 3 punti alle emiliane.