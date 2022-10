Lazio Women, Catini: «Siamo concentrati solo sul Ravenna»

Il tecnico biancoceleste presenta la sfida in campionato di domenica contro il Ravenna elogiando anche l’operato della società

Ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato il tecnico della Lazio femminile Catini, il quale ha presentato la sfida di domani contro il Ravenna.

RAVENNA – : «La squadra arriva all’appuntamento di domenica con la testa giusta, con la consapevolezza che quella che conta è sempre la sfida in programma, siamo concentrati solo ed esclusivamente sul Ravenna.»

SOCIETA’ – : «Ringrazio la Società che ha capito quanto fosse importante per me proseguire nel solco del lavoro svolto nei sei mesi finali della scorsa stagione. Stiamo dando il massimo per raggiungere l’obiettivo finale. A parlare qui sono io, ma dietro di me c’è un lavoro enorme da parte di numerosi e validi collaboratori»