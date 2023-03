Lazio Women, Catini può sorridere: tra le convocate rientra Visetin

Lazio Women, alla vigilia della partita contro San Marino Academy Catini può contare sul rientro di Noemi Visetin

Archiviata la vittoria contro la Ternana, la Lazio Women di Catini si appresta ad affrontare il San Marino Academy. Il tecnico delle biancocelesti può sorridere, visto che per la sfida di serie B potrà contare sul rientro di Noemi Visetin, mentre per quanto riguarda invece Pezzotti e Vecchione, entrambe non saranno della partita.