Lazio Women, Catini: «Crediamo nella salvezza, non molliamo mai»

La Lazio Women guadagna un punto preziosissimo. Questo il commento a fine gara di mister Catini

Mister Catini ha commentato il pareggio della sua Lazio Women sul campo della Fiorentina:

GARA – «Per l’ennesima volta faccio i complimenti alle ragazze. Eravamo reduci da una serie di prestazioni molto importanti nelle quali abbiamo raccolto pochissimo, praticamente nulla.Oggi abbiamo mantenuto alto lo standard della prestazione ed ai punti forse meritavamo qualcosa in più. Nel primo tempo le ragazze sono state perfette. Posso solo complimentarmi con loro che sono riuscite a recuperare due volte il risultato, in trasferta, contro una squadra che ha traguardi differenti rispetto ai nostri».

CRESCITA – «Vivo la squadra tutta la settimana e sapevo che avrebbe disputato una buona gara. Le ragazze credono nell’ obiettivo finale e faranno di tutto per raggiungerlo. La nostra crescita più importante sta nel fatto di non mollare mai, lottando su ogni pallone fino alla fine. Visentin è l’emblema di questo concetto, combatte su ogni pallone e, insieme alle compagne, oggi ha fatto la differenza. Le ultime prestazioni dimostrano che dalla prima giornata di ritorno abbiamo iniziato un nuovo campionato. L’ entusiasmo della panchina al gol del 2-2 testimonia che questo è un gruppo unito che può e deve solo crescere. Crederemo fino all’ultimo alla salvezza».

SALVEZZA – «Contro il Sassuolo ce la giocheremo al meglio con il massimo rispetto. Affronteremo una squadra che sta lottando per un posto in Champions League con delle giocatrici di alto livello ed un allenatore esperto. Noi cercheremo di metterle in difficoltà come successo contro gli altri avversari. La squadra c’è e combatteremo fino alla fine per toglierci delle soddisfazioni».