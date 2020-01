Lazio Women, altra vittoria per le biancocelesti

Le ragazze della Lazio vincono in casa contro il Ravenna Women conquistando tre punti fondamentali ai fini della classifica

Visentin e Pittaccio regalano la seconda vittoria consecutiva alla Lazio Women e fanno volare la squadra al terzo posto ed avvicinandosi ancor di più alle squadre in vetta.

Contro le ragazze del Ravenna non era facile visto che le ragazze di Piras venivano da tre risultati utili consecutivi ed erano a tre punti di distanza dalla Lazio, ma le aquilotte sono state brave a non concedere ed infilare le avversarie appena ne hanno avuto la possibilità. Questa vittoria lancia la squadra di Seleman in solitaria al terzo posto e le porta a meno quattro dalla vetta.