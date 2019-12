Lazio, Wilson: «Ci avviciniamo alla gara contro la Juve in ottima forma»

Pino Wilson, ex capitano della Lazio, ha parlato della situazione in casa biancoceleste

Pino Wilson, ex capitano della Lazio, si è espresso ai microfoni di Radiosei per parlare del momento in casa biancoceleste.

PARLA WILSON – «Anche ieri è arrivata una bella soddisfazione e devo dire che ora è una gioia avvicinarci alla gara con la Juventus con la consapevolezza di potersela giocare alla pari. A prescindere da quello che sarà il risultato, il mio sogno di una Lazio competitiva anche per i primissimi posti è più concreto. Ieri la Lazio ha stravinto anche se l’Udinese ha avuto un paio di occasioni di pareggiare. Non credo che sarebbe cambiato il tenore della partita. Vengono a suffragio della Lazio anche i risultati di alcune rivali o presunte tali. La Fiorentina ha chiuso il proprio campionato quando ha perso contro di noi, mentre per quanto riguarda il Napoli il divario inizia ad essere pesante. Non bisogna dare nulla per scontato, dai 25 punti in sui stanno tutte lì, Roma e Cagliari comprese».