Lazio, Wilson: «La trasferta di Glasgow è alla portata, ma non so se il turnover…»

Pino Wilson, ex capitano della Lazio campione d’Italia nel ’74, ha analizzato la prossima sfida di Europa League contro il Celtic

Pino Wilson, opinionista negli studi di Radiosei, ha analizzato la prossima sfida di Europa League contro il Celtic. Di seguito, le dichiarazioni dell’ex capitano della Lazio campione d’Italia nel ’74: «Credo che con il Celtic possa essere sufficiente non perdere. Dal punto di vista tecnico, la trasferta scozzese è alla portata della Lazio, ma dal punto di vista ambientale è molto difficoltosa. Si giocherà contro una squadra con molta tradizione e in un contesto caldo. Non so se il turnover a cui sta pensando Inzaghi sia la strada giusta. Mi auguro che qualsiasi formazione scelga la ritenga davvero adatta per raggiungere il risultato. Se deve essere un turnover per far riposare la gente, non mi trova d’accordo. Si ragiona partita per partita. Un Immobile come quello visto con l’Atalanta non lo farei giocare. La Lazio ha una rosa di 13-14 giocatori da utilizzare, se giocano quelli va bene, altrimenti si rischia».