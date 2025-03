Lazio Viktoria Plzen, le parole di Calvarese su Dweh

Lazio Viktoria Plzen, l’ex arbitro rilascia alcune considerazioni relative al mancato rosso al giocatore ceco per fallo commesso su Zaccagni

Intervenuto ai microfoni del sito sportivo calvar.it, Calvarese ha analizzato gli episodi della sfida tra Lazio e Viktoria Plzen. L’ex arbitro rilascia alcune dichiarazioni in particolare sul mancato rosso a Dweh a inizio gara per il fallo del calciatore su Zaccagni

PAROLE – Pochi minuti dopo il calcio d’inizio la Lazio chiede un cartellino rosso per un fallo di Dweh su Zaccagni. Manca effettivamente il rosso per il difensore del Viktoria Plzen, autore di un intervento in ritardo, brutto e pericoloso che lo porta a colpire il numero 10 biancoceleste con il piede a martello all’altezza della tibia. Intensità, forza e velocità: ci sono tutti i requisiti per l’espulsione, che – vista la mancata segnalazione di campo – sarebbe dovuta arrivare tramite il VAR