Lazio, il fattore casa è determinante in Europa League

Questa sera la Lazio ospita il Viktoria Plzen all’Olimpico per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League, con i biancocelesti che possono contare sulla spinta dei propri tifosi

In casa Lazio c’è massima concentrazione per la sfida di questa sera contro il Viktoria Plzen, in una gara che vale praticamente una stagione. La squadra di Baroni può contare sulla spinta dei propri tifosi e i numeri in Europa League sono altamente positivi per i biancocelesti.

Già, perchè nelle ultime 12 gare disputate in Europa League tra le mura amiche, la Lazio ha ottenuto 7 vittorie e 5 pareggi, con l’ultima sconfitta che risale all’1-2 contro il Celtic nel novembre del 2019.