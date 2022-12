Lazio, vicina la nascita di una media company: tutti i dettagli

Secondo Il Messaggero è vicina la nascita di una media company della Lazio: ecco tutti i dettagli

Sulle pagine de Il Messaggero Claudio Lotito ha annunciato una sorpresa per il mese di gennaio. Secondo il quotidiano romano si tratta della nascita di una Media Company.

Nel dettaglio riguarda la comunicazione in espansione con contenuti marketing di successo: con la società Nvp nascerà una Media Company per far emergere ancora di più i prodotti della Lazio.