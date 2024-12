Lazio, verso Lecce: le condizioni di Vecino e Romagnoli

Lazio, da domani partono le prove tattiche per Lecce. Le ultime sui possibili recuperi di Matias Vecino e Alessio Romagnoli

La Lazio è alle prese con una serie di problemi legate alle condizioni dei calciatori. Da tenere sotto controllo in questi giorni Matias Vecino e Alessio Romagnoli. I due alla vigilia della gara con l’Inter si erano rivisti parzialmente in campo per poi non essere convocati.

Oggi Baroni guiderà l’allenamento alle 15:00, da domani scatteranno le prove tattiche per Lecce. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, saranno osservati speciali proprio l’uruguaiano e l’ex capitano del Milan.