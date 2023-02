Lazio, verso la sfida di Conference League: i precedenti contro le squadre rumene. Tra pochi giorni la gara contro il Cluj

La Lazio tra pochi giorni affronterà la sfida di Conference League contro il Cluj, l’ultima volta tre anni fa la squadra capitolina fu sconfitta 2-1 in Transilvania per poi vincere a Roma1-0, risultato che non bastò a passare il girone di Europa League.

Decisamente più fortunato il doppio confronto contro la Steaua Bucarest nei sedicesimi di finale di Europa League del 2018. In passato la Lazio con le squadre rumene ha collezionato sia vittorie che sconfitte, resta da vedere cosa succederà il 16 febbraio contro il Cluj.