Lazio Verona, Zanetti vuole BATTERE un record storico: ha bisogno di una VITTORIA contro i biancocelesti all’Olimpico

Come riportato da Il Corriere dello Sport, nel match dell’Olimpico di lunedì 16 settembre contro la Lazio, il Verona potrebbe battere un record storico. Infatti, i gialloblu non hanno mai vinto consecutivamente le prime due trasferte stagionali in Serie A.

La prima è arrivata contro il Genoa al Ferraris e la seconda potrebbe essere proprio contro i biancocelesti. La squadra di Baroni, però, viene da un buon inizio di stagione e sarà difficile per Zanetti portare a casa i tre punti.