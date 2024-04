Lazio Verona, Tudor: il tecnico punta questa sera ad un nuovo record personale

Lazio Verona, il tecnico croato questa sera contro la sua ex squadra punta ad un nuovo record: ecco di che si tratta

Finalmente ci siamo l’attesa è finita, stasera torna in campo la Lazio per sfidare in casa il Verona di Baroni. Il match sarà speciale in particolare per Tudor, il quale tornerà ad affrontare il suo passato e vuole puntare ad un nuovo primato. L’ex allenatore di Marsiglia e Verona infatti secondo quanto riporta la Gazzetta vuole conquistare la vittoria che gli consentirebbe di eguagliare Delio Rossi, ossia colui che riusci a vincere le prime tre gare interne in casa da allenatore biancoceleste