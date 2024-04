Lazio Verona, Tudor rilancia Isaksen ma stupisce l’esterno: giocherà in quella posizione. L’idea del tecnico

Lazio-Verona, Igor Tudor è pronto a rilanciare dal primo minuto Gustav Isaksen: il danese cambia posizione

Come riportato dal Corriere dello Sport, Igor Tudor, per la sfida di questa sera tra Lazio e Verona, è pronto a rilanciare dal primo minuto Gustav Isaksen, esterno danese in panchina nelle ultime due gare.

La curiosità è rappresentata dalla posizione in cui il ragazzo verrà schierato, ovvero sulla fascia destra con Marusic spostato a sinistra. Un’inedita prima volta per Isaksen che vuole convincere Tudor a puntare su di lui anche in vista della prossima annata.