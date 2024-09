Lazio-Verona, Baroni verso la CONFERMA in attacco: riecco la coppia DIA-CASTELLANOS

Lazio-Verona, Marco Baroni va verso la conferma dell’attacco che è sceso in campo contro il Milan: Dia e Castellanos di nuovo insieme

La Lazio prepara gli ultimi accorgimenti per la sfida di questa sera al Verona: come riportato da la Gazzetta dello Sport Baroni vuole confermare la coppia Dia-Castellanos in avanti, con l’argentino punta e l’ex Salernitana che agisce alle sue spalle come fatto contro il Milan. sulle corsie esterne Isaksen e Zaccagni, per dare alla squadra una trazione completamente anteriore. Ieri in conferenza stampa il tecnico aveva infatti espresso la sua volontà di avere una squadra con un giocatore offensivo in più, ma a patto che tutti in campo si muovano di conseguenza per mantenere gli equilibri.

EQUILIBRI – «Mi fa piacere che sono state notate alcune situazioni. Noi partiamo dal gol: dobbiamo saper creare le occasioni. Gli equilibri si creano giocando, l’importante è che corrano tutti. Preferisco mettere un attaccante in più, ma poi occorre trovare degli equilibri».