Lazio Verona, l'IRREFRENABILE esultanza del capitano al gol di Castellanos - VIDEO

Lazio Verona, il capitano esulta per la rete del compagno di squadra che ha consentito ai biancocelesti di andare in vantaggio

Al termine del primo tempo il parziale della partita tra Lazio e Verona è di 2-1 in favore dei biancocelesti, i quali conducono la gara grazie alle reti di Castellanos e Dia. E proprio durante la rete dell’ex Girona che esplode non solo la gioia dello stadio ma anche quella di Zaccagni, il quale da capitano vero carica l’ambiente in modo per lui inusuale.

gasa zaccagni con la taty mask pic.twitter.com/4eTsoUYM3a — mir (@vocedelverbo_) September 16, 2024

Il calciatore infatti festeggia il gol del compagno con la Taty Mask.