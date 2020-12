Verso Lazio Verona: Inzaghi può concedere riposo ad alcuni giocatori

La Lazio tornerà in campo oggi per preparare la sfida contro il Verona di Juric. Contro il Brugge in Champions, Leiva e Immobile sono usciti acciaccati dal terreno di gioco. Inzaghi potrebbe concedere loro del riposo, soprattutto al centrocampista, con Parolo o Escalante pronti a partire dall’inizio. Scapita per una maglia anche Felipe Caicedo.

Occhio al recupero di Muriqi, che potrebbe tornare a sorpresa a disposizione del tecnico. Inzaghi spera inoltre nel recupero di Patric. Così scrive l’edizione odierna de Il Tempo.