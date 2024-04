Lazio-Verona, i precedenti tra le due squadre

Lazio-Verona, a pochi giorni dalla sfida interna contro la formazione di Baroni questi i precedenti tra le due squadre

Archiviata e metabolizzata la vittoria amara contro la Juve di Coppa Italia, sabato sera la Lazio torna in campo per sfidare in casa il Verona. Tra due giorni le due compagini si affronteranno per la 27°volta nella loro storia e il bilancio è il seguente: 14 vittorie laziali, 9 pareggi e 3 successi scaligeri. Per quanto riguarda i gol fatti: Lazio in vantaggio 57 a 29.