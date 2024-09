Lazio Verona, è EMERGENZA per Zanetti: QUATTRO giocatori esclusi dai convocati. Il COMUNICATO della società gialloblu

Paolo Zanetti perde quattro giocatori in vista del match di domani sera contro la Lazio. Di seguito il comunicato del Verona:

COMUNICATO – I calciatori Ondrej Duda e Tomas Suslov non saranno a disposizione per la partita in seguito a problemi muscolari riscontrati con la Nazionale slovacca.

Il calciatore Martin Frese non sarà a disposizione per la partita in seguito a un sovraccarico al ginocchio.

Il calciatore Suat Serdar non sarà a disposizione per la partita per continuare il suo programma fisioterapico di recupero.