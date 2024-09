Lazio Verona, QUESTO attaccante non ci sarà: è stato CEDUTO. Il motivo della decisione della società gialloblu

Lunedì 16 settembre alle ore 20.45 la Lazio scenderà sul terreno dell’Olimpico per affrontare il Verona nella quarta giornata di Serie A. La squadra di Zanetti, però, dovrà fare a meno dell’attaccante Stefan Mitrovic.

Infatti, il giocatore è stato ceduto in prestito secco al Leuven, in Belgio, dove il calciomercato è ancora aperto. Mitrovic non avrebbe trovato il giusto spazio nella formazione del Verona e la società ha deciso di mandarlo a giocare altrove.