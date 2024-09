Lazio Verona, CAMBIO per Baroni: esce Rovella ed entra Vecino

Lazio Verona, cambio nel finale di gara per il tecnico biancoceleste ossia entra l’ex Inter al posto di Rovella

Non cambia ancora il risultato allo stadio Olimpico tra Lazio e Verona, con i biancocelesti che conducono ancora per 2-1 contro la formazione di Zanetti. Baroni al minuto 81′ effettua un cambio ossia fa entrare Vecino al posto di Rovella, per dare ossigeno in mezzo al campo e anche guadagnare secondi per la vittoria finale.