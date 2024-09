Lazio Verona, Baroni ESPLODE di GIOIA: la PAZZA esultanza al gol di Dia - VIDEO - Lazio News 24

Lazio Verona, la rete dell’ex Salernitana fa esplodere di gioia il mister biancoceleste che non contiene il suo entusiasmo

Non si schioda il risultato di Lazio Verona, con i biancocelesti che conducono ancora il risultato in vantaggio per 2-1 grazie ai gol di Dia e Castellanos. A proposito dell’ex Salernitana, la rete che è valsa il vantaggio dei biancocelesti, ha fatto esplodere di gioia Baroni il quale non contiene il suo entusiasmo ed esulta in modo irrefrenabile