Lazio-Verona QUESTA SERA all’Olimpico, Baroni richiama i suoi all’ATTENZIONE: «SERVIRA’ questa partita»

Lazio-Verona questa sera chiude il turno di campionato, Marco Baroni avvisa la squadra: «Dovremo fare una gara perfetta»

Lazio-Verona chiude oggi la quarta giornata di Serie A: allo stadio Olimpico i biancocelesti ospitano gli scaligeri di Zanetti. Una sfida delicata per Marco Baroni, grande ex della partita – come Zaccagni e Noslin -, contro una squadra che è stata capace di battere il Napoli capolista alla prima giornata e che in classifica si trova attualmente sopra agli Acquilotti con sei punti. Ieri il tecnico ha parlato di che squadra si aspetta e che prestazione occorrerà per vincere. Di seguito le sue parole.

CHE PARTITA SI ASPETTA – «Con il Verona dobbiamo fare la nostra migliore partita: abbiamo avuto il tempo di prepararla e mi aspetto una prestazione di alto livello, dando continuità al secondo tempo con il Milan. Per fare quello che vogliamo non ci devono essere battute di arresto. Occorrerà fare la nostra miglior partita».