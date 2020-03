Lazio, Veron è vicino al popolo italiano VIDEO

L’ex centrocampista della Lazio ha fatto sentire la sua vicinanza al popolo italiano tramite un videomessaggio

Juan Sebastian Veron ha passato molti anni in Italia. E’ arrivato nel Bel Paese nel 1996 grazie alla Sampdoria, è passato poi per Parma e si è consacrato a Roma con la maglia della Lazio. Dopo un viaggio in Inghilterra è tornato nello stivale con la maglia dell’Inter.

La Brujita è rimasto molto legato al nostro paese ed, in un momento di totale difficoltà come quello attuale, ha deciso di mostrare solidarietà al popolo che per anni lo ha acclamato, attraverso un videomessaggio che poi è stato pubblicato sulla pagina Facebook di Radiosei. Un piccolo gesto che dimostra quanto amore sia capace di dare il popolo italiano.

Il messaggio di Veron a tutti noi italiani… Gepostet von Guido De Angelis am Donnerstag, 19. März 2020