Lazio, Verde: «Sono una grande squadra, spero vincano il titolo»

L’ex giocatore della Roma Daniele Verde ha parlato della Lazio e dello scudetto

Intervenuto ai microfoni di Tmw, l’ex giocatore della Roma, ora all’AEK Atene, Daniele Verde ha parlato della Lazio, augurandosi che possa trionfare in Serie A.

«Hanno sorpreso un po’ tutti, sono una grande squadra e una grande famiglia. Il nome non conta niente, e secondo me qualche speranza ce l’hanno. Anche più del 50%… Sarebbe una bella cosa anche per il campionato italiano veder gioire altre squadre e non sempre le stesse».