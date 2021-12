Lazio, vittoria al Penzo dopo ben 74 anni

La Lazio rompe il tabù Penzo dopo bene 74 anni: una vittoria che assume un significato anche storico quella dei biancocelesti

Tabù sfatato. La vittoria ottenuta della Lazio al Penzo ha anche un particolare significato dal punto di vista meramente storico e statistico.

Il successo in campionato in terra lagunare non arrivava infatti addirittura dal 1947. Dopo 74 anni i biancocelesti tornano a sorridere in quel di Venezia, grazie al 3-1 che è arrivato questo pomeriggio.