Venezia, quattro possibili assenti con la Lazio

In casa Venezia si inizia a pensare alla sfida di lunedì in casa della Lazio: quattro possibili assenze tra i lagunari

In casa Venezia, archiviata la sconfitta casalinga con il Sassuolo, si inizia a pensare alla sfida di lunedì in casa della Lazio.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, i lagunari dovrebbero fare i conti con quattro assenze. Ebuehi, Busio e Johnsen sono alle prese con un percorso riabilitativo. Il centrocampista si era fermato per un affaticamento semitendineo sinistro, mentre l’attaccante a causa di una distorsione alla caviglia. I tre dovrebbero rientrare in settimana, ma difficilmente ci saranno lunedì sera. Certa invece l’assenza Cuisance per una lesione al gemello laterale destro.