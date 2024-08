Lazio Venezia, verso la prima giornata: nuovo acquisto dei lagunari

Si avvicina Lazio-Venezia, prima giornata di campionato: i lagunari si preparano alla sfida anche con i rinforzi sul mercato: ecco l’ultimo

Domenica 18 agosto alle 20.45 inizia il campionato dei biancocelesti con Lazio-Verona all’Olimpico. I lagunari, neopromossi in Serie A, intanto sono al lavoro per rinforzare la squadra per Di Francesco e oggi hanno presentato il nuovo acquisto, Lorenzo Lucchesi dalla Fiorentina. Di seguito il comunicato del club.

«Il Venezia FC comunica di aver raggiunto l’accordo con ACF Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo, fino al termine della stagione, del difensore classe 2003 Lorenzo Lucchesi. Cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Empoli e Juventus, Lucchesi ha vinto con la Primavera della Fiorentina una Coppa Italia e due Supercoppe di categoria, per poi passare in prestito alla Ternana, con cui nella scorsa stagione ha collezionato 27 presenze con due gol ed un assist».