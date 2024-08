Lazio Venezia, le PAGELLE dei giornali: Taty da IMPAZZIRE, Noslin una freccia. Il peggiore...

Lazio Venezia, le pagelle dei giornali dopo il match di esordio dei biancocelesti in questo campionato: ecco i giudizi

I giornali oggi in edicola hanno stilato le pagelle del match tra Lazio e Venezia, che ha visto i biancocelesti imporsi con il risultato di 3-1 in rimonta. Il migliore in campo è senza dubbio Castellanos, autore del gol che ha avviato la rimonta e molto altro.

Al top anche Noslin e capitan Zaccagni, così come il motorino Guendouzi. Non ci sono invece delle insufficienze, ma soltanto qualche sei risicato. Segno di come, nonostante una gara non perfetta, la squadra di Baroni non abbia mai perso il controllo.