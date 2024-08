Lazio Venezia, Di Francesco: «Non abbiamo approcciato bene la partita. I biancocelesti possono dare fastidio alle grandi»

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel post-partita di Lazio-Venezia, Eusebio Di Francesco ha parlato del match vinto dai biancocelesti per 3-1. Queste le sue dichiarazioni:

PAROLE – «La squadra ha approcciato benissimo la partita, qualche errore ha compromesso un po’ la dinamica della gara nel primo tempo e nel finale siamo andati un po’ in sofferenza nonostante avessimo creato qualche occasione. Nella ripresa siamo entrati bene in campo, la Lazio nelle ripartenze è stata brava, devo fare i complimenti ai ragazzi, tanti esordienti, tante situazioni difficili e siamo rimasi in gara per buoni ottanta minuti.

Ci sono due squadre in campo, c’è una che si può esaltare per il gol e una che può andare in difficoltà, specialmente all’inizio però siamo stati bravi a pressare alti, però se ti porti la Lazio vicino alla tua area prima o poi ti può creare problemi. In generale però la prova è stata buona, ho detto ai ragazzi che questa è la direzione, è un campionato dove si deve concedere il meno possibile e qualche ingenuità l’abbiamo commessa.

Haps? Innanzitutto ha dimostrato di esserci, è entrato bene in gara, ha mostrato cose buone offensivamente e difensivamente. Si è disimpegnato bene anche se con una sola settimana di allenamento.

La Lazio può dare fastidio alle grandi, ha giocatori forti, di gamba, credo abbia una rosa competitiva».