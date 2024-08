Lazio Venezia, Andersen: «Potevamo fare PUNTI, ma abbiamo sbagliato in QUESTO. Speravo in un risultato DIVERSO»

Lazio Venezia, parla Magnus Kofod Andersen in conferenza stampa: le parole del giocatore della formazione veneta

In conferenza stampa ha parlato così Magnus Kofod Andersen dopo Lazio Venezia.

LE PAROLE – «Potevamo portare a casa dei punti, questo era il nostro obiettivo iniziando la partita. Potevamo fare meglio nel contenere gli avversari. Abbiamo iniziato bene la partita con il gol, dobbiamo continuare su questa strada e migliorare di partita in partita. È stata una grandissima emozione segnare il primo gol in Serie A, sono contentissimo perché è stato un gol bellissimo. Ho lavorato tanto per raggiungere questo obiettivo, speravo in un risultato diverso ma sono contento del gol e continuerò a dare il massimo per la squadra».