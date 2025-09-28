Lazio, Vecino rivede il campo: convocato da Sarri per il Genoa, i dettagli

Lazio in emergenza, ma Sarri ritrova Vecino: contro il Genoa solo panchina. Tutti gli aggiornamenti sui biancocelesti

La Lazio si prepara a una trasferta delicata a Marassi contro il Genoa, in programma nel prossimo turno di Serie A. La squadra biancoceleste, reduce dalla pesante sconfitta nel derby contro la Roma, arriva all’appuntamento in piena emergenza a centrocampo. Maurizio Sarri, allenatore toscano noto per il suo calcio offensivo e organizzato, dovrà infatti fare i conti con numerose assenze che complicano la preparazione del match.

Emergenza a centrocampo

Il reparto mediano è quello più colpito: Nicolò Rovella, giovane regista ex Juventus, e Fisayo Dele-Bashiru, centrocampista nigeriano arrivato in estate, sono entrambi indisponibili per infortunio. A queste defezioni si aggiungono le squalifiche di Mattéo Guendouzi, dinamico centrocampista francese, e del giovane talento marocchino Yari Belahyane. Una situazione che costringe Sarri a ridisegnare completamente la linea mediana.

Le possibili scelte tattiche

Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico biancoceleste potrebbe abbandonare il consueto 4-3-3 per affidarsi a un 4-2-3-1 o a un più equilibrato 4-4-2. In entrambi i casi, Danilo Cataldi, centrocampista romano cresciuto nel vivaio laziale, sarà chiamato a guidare la regia. Al suo fianco dovrebbe esserci Toma Basic, mezzala croata reintegrata dopo un periodo ai margini del progetto tecnico.

Il ritorno di Vecino

Una buona notizia arriva dal recupero di Matías Vecino, centrocampista uruguaiano classe 1991, fermo da quasi due mesi a causa di problemi fisici. L’ex Inter si è allenato nuovamente in gruppo e sarà convocato, anche se con ogni probabilità partirà dalla panchina. Il suo rientro rappresenta comunque un’arma importante per Sarri, che potrà contare sulla sua esperienza e sulla capacità di inserimento negli ultimi metri.

Una sfida cruciale

La partita contro il Genoa, guidato da Alberto Gilardino, si preannuncia complessa. I rossoblù, spinti dal pubblico del Ferraris, hanno dimostrato solidità e compattezza soprattutto nelle gare casalinghe. Per la Lazio sarà fondamentale reagire dopo il ko nel derby e ritrovare punti preziosi per la corsa all’Europa.

Con un centrocampo ridisegnato e soluzioni tattiche inedite, Sarri dovrà affidarsi alla compattezza del gruppo e alla qualità dei suoi uomini offensivi per superare l’emergenza e rilanciare la stagione biancoceleste.