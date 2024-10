Lazio, Vecino si conferma una certezza per Baroni: quel dato realizzativo non lascia dubbi sull’ex Inter

Lazio, l’ex Inter si conferma una vera e propria risorsa per il tecnico biancoceleste e la rete di ieri ne decreta la certezza assoluta

Missione compiuta per la Lazio di Baroni, la quale aveva bisogno di confermarsi dopo il successo di Twente e cosi è stato ieri contro il Genoa. A fare da contorno alla roboante vittoria per 3-0 contro i liguri, è stato Vecino il quale con la sua rete ha consolidato il successo, e tale realizzazione consente all’ex Inter di raggiungere un importante record. L’uruguaiano con il gol alla squadra di Gilardino eguaglia Zapata per il giocatore in attività a essere andato a segno in più stagioni consecutive in Serie A: sono ben 12