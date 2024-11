Lazio, per Vecino esami strumentali: ansia per il centrocampista

Lazio alle prese con alcuni problemi di infortuni. Nuno Tavares, Dia, Castrovilli e anche Matias Vecino che oggi sarà sottoposto a degli esami

In casa Lazio sono giorni complicati per quanto riguarda gli infortuni. Nuno Tavares è ancora fermo ai box, Dia è alle prese con una caviglia gonfia e Vecino che verrà sottoposto a degli esami strumentali in giornata. L’uruguaiano sarà assente domani a Parma per il match di Serie A, ma mister Baroni spera di scongiurare stop troppo lunghi.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, per il centrocampista ci sarebbe un rischio lesione, per questo la speranza è che i controlli di oggi escludano lo stiramento.