Lazio, nasce l’Under 18: Rocchi si candida per la panchina

Lazio, il settore giovanile continua a crescere: si lavora sulla creazione dell’Under 18, in vista degli Europei del 2022

Il settore giovanile della Lazio si allarga. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, continua l’incessante lavoro di Mauro Bianchessi che sta facendo delle vere e proprie rivoluzioni all’interno del mondo biancoceleste. L’ultima idea è quella di creare una nuova squadra: l’Under 18, la più importante subito dopo la Primavera.

Lo scopo è quello predisporre un bacino di talenti per la Nazionale Under 19, in vista di Euro2022. Un progetto ambizioso che vedrebbe, inoltre, Tommaso Rocchi sulla panchina.