Lazio Under 17, in biancoceleste arriva un nuovo portiere

Nuovo importante arrivo in casa Lazio Under 17. I biancocelesti, come rivelato dal sito ufficiale del club capitolino, hanno infatti tesserato e aggregato al gruppo un nuovo estremo difensore.

Si tratta di Raffo Edoardo. Il portiere, classe 2006, entra dunque a far parte del vivaio laziale, arrivando dal Villalba. Sarà aggregato all’Under 17 di mister Cristian Terlizzi.