Lazio Under 14, vittoria di misura contro il Savio

Nella giornata di ieri la Lazio Under 14 di mister Gonini ha superato di misura i pari età del Savio

Ottavo turno di campionato Elite per la selezione Under 14 della Lazio. I ragazzi di Simone Gonini, in particolare, nella giornata di ieri hanno affrontato in trasferta il Savio nel primo incontro del weekend. I biancocelesti sono riusciti a portare a casa i tre punti grazie ad una rete siglata nel primo tempo da Serra: l’attaccante biancoceleste ha trovato la via della rete al 19’ consentendo ai capitolini di portare a casa la vittoria.