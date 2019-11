Lazio Under 14, vittoria contro l’Accademia Frosinone

Accademia Frosinone-Lazio 0-2

Sesta giornata di campionato per la selezione Under 14 della Lazio. La compagine guidata da Simone Gonini nella giornata di ieri ha affrontato in trasferta l’Accademia Frosinone in occasione della sesta giornata del campionato di categoria. La Lazio si porta in vantaggio già nella prima frazione di gioco con Paparelli: il calciatore biancoceleste regala la rete alla sua squadra consentendole di chiudere il primo tempo avanti di un gol. Nella ripresa, ad otto minuti dal termine dell’incontro, è stato Pistillo a chiudere definitivamente l’incontro sul 2-0 per la selezione biancoceleste.