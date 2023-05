Lazio, Under 14: gli aquilotti vincono il derby contro la Roma

Lazio, i giovani aquilotti di mister Assumma si aggiudicano la stracittadina contro la Roma nella seconda giornata del torneo di categoria

Termina 1-0 per la Lazio di mister Assumma il derby under 14 tra la formazione biancoceleste e la Roma. I giovani aquilotti classe 2009 grazie a questa vittoria si aggiudicano punti importanti nella seconda giornata della Fase Interregionale del campionato Under 14 Pro, ed eliminano dai giochi i giallorossi di Conti. A decidere il match è stata una prodezza al 23′ di Florio.