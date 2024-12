Lazio, da un solo ruolo non sono ancora arrivati i gol: il curioso dato

Lazio che ha mandato in gol tantissimi giocatori di ogni parte del campo. Da un solo ruolo non sono ancora arrivate marcature

Con la rete realizzata da Adam Marusic si è aggiunto un nuovo marcatore nella stagione biancoceleste. Mister Marco Baroni, tra Serie A ed Europa League, può contare su una vera e propria cooperativa del gol. Sono 14 i marcatori diversi.

In casa Lazio c’è un solo ruolo, occupato da due calciatori, a non essere andato in gol: il terzino sinistro. Infatti Tavares e Pellegrini sono ancora a secco.