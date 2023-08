Lazio, un anno fa l’acquisto di Ivan Provedel. Il ricordo del club. Un anno in biancoceleste per il portiere

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio omaggia Ivan Provedel per il suo primo anno da portiere biancoceleste:

OMAGGIO DEL CLUB– «Un anno di Ivan Provedel alla Lazio! L`8 agosto 2022, il classe `94 diventava ufficialmente un nuovo portiere biancoceleste. Con l`ultima stagione, Provedel ha vinto il premio come miglior portiere della Serie A 2022/2023, grazie anche ai 21 clean sheet sommati in campionato. Ivan per ora ha collezionato 45 presenze totali, tra Serie A, UEFA Europa League e UEFA Conference League».