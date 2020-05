Lazio, un anno fa la promozione della Primavera FOTO

Il 18 maggio 2019 la Lazio Primavera sfidava la Spal nella finale dei playoff per tornare in Primavera 1 TIM

Una stagione in purgatorio, l’assoluzione dei peccati tramite i playoff ed il ritorno nella paradisiaca Primavera 1 TIM: così si può riassumere la stagione 2018/’19 della Lazio conclusasi esattamente un anno fa.

Il 18 maggio 2019 i biancocelesti sfidavano la Spal per aggiudicarsi la promozione. La partita finì 2-1 in favore delle giovani aquile, con la rete decisiva di Cerbara a 5 minuti dalla fine. A distanza di un anno tante cose sono cambiate, ma non la passione dei ragazzi che con orgoglio vestono la maglia biancazzurra. Sui social Armini e Franco hanno ricordato l’accaduto.