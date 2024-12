Lazio, le ultime sulle condizioni di Romagnoli e Dia: verso la sfida all’Atalanta, cosa filtra sui due giocatori

Lazio alle prese con varie problematiche di infortuni. Le ultime sulle condizioni di Romagnoli e Dia in vista del match di domani

La Lazio ieri è tornata in campo per preparare il prossimo turno di Serie A, in programma domani allo Stadio Olimpico contro l’Atalanta. Marco Baroni è alle prese con varie problematiche legate agli infortuni, tra questi Vecino, Pedro e Noslin sicuramente out. Oggi Lazzari sarà invece sottoposto a dei controlli.

Tra gli altri anche Romagnoli e Dia non erano al top nei giorni scorsi. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, ieri i due si sono allenati regolarmente, mettendo quindi da parte particolari preoccupazioni.