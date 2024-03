Lazio Udinese, striscioni a testa in giù nella Tevere! Cosa succede

Lazio-Udinese, clima rovente allo stadio Olimpico a pochi minuti dalla gara interna contro i friulani di Cioffi: il motivo

Finalmente ci siamo, tra poco Lazio-Udinese chiuderà il turno di campionato che deve essere fondamentale ai fini della classifica dei biancocelesti di Sarri.

A pochi minuti dalla gara, il clima è decisamente rovente e caldo, visto che in tribuna Tevere i tifosi hanno esposto tutti gli striscioni a testa in giù, a seguito del comunicato uscito oggi per i fatti di Monaco di Baviera. Un match che, anche dall’atmosfera, si fa sempre più importante per la Lazio.