Lazio Udinese, Sottil recupera due titolari: le ultime

Sottil pensa già a Lazio-Udinese, in programma domenica all’Olimpico. E in casa friulana ci sono dei rientri importanti.

Infatti Becao e Walace si sono allenati con il resto dei compagni e saranno disponibili per il match con i biancocelesti. Novità importanti anche per Leonardo Buta, esterno portoghese classe 2002 che non ha ancora debuttato in questa stagione a causa di un brutto infortunio rimediato in ritiro. L’ex Sportin Braga ieri ha lavorato in gruppo.